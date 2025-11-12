前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員とホテルに１０回以上行っていた問題で、市議会７会派は１２日、市長が辞職しない場合は２７日開会予定の定例市議会に不信任決議案を提出する方針を決めた。１３日に市長に改めて辞職を促した上で、対応を正式決定する。７会派は１０月２２日にも、辞職した上で出直し選に立候補するよう求める申し入れ書を小川市長に提出していた。ただ、市長は２４日の定例記者会見で続投を改めて