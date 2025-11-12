札幌市中央区の公園で2025年9月29日、男子高校生（17）に暴行を加えてけがをさせたうえ、現金を奪ったとして札幌市東区に住むアルバイト従業員の少年（16）ら4人が逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、札幌市東区のアルバイト従業員の少年（16）、石狩市の高校生の少年（16）、石狩市の無職の少年（17）、札幌市中央区のアルバイト従業員の女（17）の4人です。4人は9月29日午後5時半ごろから午後9時半ごろのあいだ、