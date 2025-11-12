STARTO ENTERTAINMENTは12日、ジュニアの公式サイトを更新し、少年忍者が2025年11月30日をもってグループ活動を終了することを発表しました。公式サイトでは、「この度、少年忍者は、1人1人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、2025年11月30日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました」と報告。今後は、個々で活動をしていくということです。