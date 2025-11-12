北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さんが拉致から48年となるのを前に心境を語り、今もなお解決しない現状に「精も根も尽き果てた」と憤りをにじませました。横田早紀江さん「精も根も尽き果てたって感じなんですよ」横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから、今月15日で48年です。この日を前に、11日、母・早紀江さん（89）が川崎市で今の心境を語りました。横田早紀江さん「どうしてこんなに大事なことが解決さ