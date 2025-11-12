カンボジア国防省はタイと領有権を争う国境の紛争地帯でタイ軍の兵士が銃を発砲し、カンボジア側の民間人1人が死亡、3人が負傷したと発表しました。カンボジア国防省は12日、タイとの国境地帯でタイ軍の兵士が発砲し、避難施設にいたカンボジアの民間人1人が死亡したほか、3人が負傷したと明らかにしました。カンボジア国防省は、声明で「非人道的で残虐な行為だ」としたうえで、今年7月の軍事衝突を受けて両国が交わした和平協定