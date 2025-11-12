自分たちの住む街をきれいにしようと、松本市の児童がせせらぎの清掃活動に初めて参加しました。清掃活動を行ったのは松本市の筑摩小学校の3年生およそ30人です。清掃活動を通じて地域の人たちと交流を深めようと、総合的な学習の一環で行いました。「せせらぎ清掃」は伊勢町1丁目と2丁目の町会が合同で毎月2回行なっていて、筑摩小学校の児童が参加するのは今回が初めてです。12日は、せせらぎのごみを拾ったり、ブラシを使って藻