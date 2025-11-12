主人公・さくら(30歳)は、夫・実と「浮気したら別れる」という絶対の約束を交わし、お互いにそれを守っていると信じ切っていた。しかし、夫が独身のフリをして別の女性と会う計画を知ってしまい…。『独身偽装不倫夫の末路』第1話をごらんください。 主人公・さくらは、夫・実のスマホから、彼が独身と偽り「マイ」という女性と会う不倫計画を知ってしまい…。 夫の不倫に気づいてしまった 私の名前はさくら、30歳。夫