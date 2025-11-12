街のイルミネーションが輝きはじめる季節。少しだけ特別な装いで、冬の街へ出かけたくなりますよね。COCO DEAL（ココディール）は、そんなホリデー気分を高める新作コレクション「Dressed in Glowing Dreams」を11月12日（水）10:00よりオフィシャルオンラインストアにて公開します。ビジューのきらめきやフリルの軽やかさなど、心がときめくディテールに注目です♡ 甘美なディテールで