¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î³«Àß73¼þÇ¯µ­Ç°¶¥Áö¡ÖG1µþ¶Ë¾Þ¡×¤ÏºÇ½ªÆü12Æü¤Î12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊöÎµÂÀ¡Ê40¡áº´²ì¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ12¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æº£Ç¯½éV¡¢ÄÌ»»20²óÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ãå¤ÏµÈÅÄ³ÈÏº¡¢3Ãå¤ÏÇò°æ±Ñ¼£¤¬Æþ¤ê¡¢ËÜÌ¿¥µ¥¤¥É¤ÇÇ®Àï¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢6Æü´Ö¤ÎÀá´ÖÁíÇä¤ê¾å¤²¤Ï110²¯1639Ëü7700±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÃÏG1¤ÎºÇ¹âµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£º£Àá3²óÅÐ¾ì¤·¤¿¸ø³«¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏÊö¤¬Ê¸¶ç¤Ê¤·