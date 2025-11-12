「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日、発表された。セ・リーグではリーグ優勝した阪神から村上頌樹投手（投手部門）、坂本誠志郎捕手（捕手部門）、大山悠輔内野手（一塁部門）、中野拓夢内野手（二塁部門）、佐藤輝明内野手（三塁部門）、近本光司外野手（外野部門）、森下翔太外野手（外野部門）の７人が受賞した。遊撃部門は泉口友汰（巨人）、外野部門で岡林勇希（中日）が選出された。パ・リーグは伊藤大海（日