ヤマハ発動機は１２日、電動アシスト自転車「ＰＡＳ（パス）」の新型車を来年３月に発売すると発表した。都市部を中心に過去１０年で販売台数が６倍に伸びた小型タイヤのモデルを採用した。希望小売価格は、税込み１３万８０００円。新型車の名称は「クレイグアリー」。タイヤは２０インチで、一般的な「ママチャリ」より２割以上小さい。趣味性が高いモデルでの小型タイヤの搭載車は４車種目となるが、フレームの素材を変