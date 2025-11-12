日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」が１２日に放送され、千鳥・大悟、ノブ、かまいたち・濱家隆一、山内健司が出演した。この日は「アルバイトはつらいよ大賞」。２０１９年に「Ｍ−１グランプリ」で決勝進出を果たしブレークした、すゑひろがりず・三島達矢は万引Ｇメンとして活躍していた経験を明かした。三島は「ディスカウントショップみたいなところで、岡っ引きっていうんですかね。万引Ｇメンみたいな。