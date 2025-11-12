日本政府が、11月上旬に航空自衛隊那覇基地（那覇市）で予定していた韓国空軍機への初の給油支援を急きょ中止していたことが12日、分かった。支援を受ける予定だった韓国軍機の一部が、島根県の竹島（韓国名・独島）周辺で訓練飛行をしていたことが判明したためだ。日本側は10月末、韓国側に受け入れ中止を伝え、抗議した。複数の日韓政府関係者が明らかにした。給油支援は、日韓の防衛協力の段階を引き上げる象徴的な事例とし