【ワシントン＝中根圭一】環境ＮＧＯ「ジャーマンウォッチ」は１１日、２０２４年までの３０年間に異常気象によって世界の８３万２０００人超が死亡し、４兆５０００億ドル（約６７５兆円）超の経済損失が発生したとする報告書を発表した。洪水や暴風雨、熱波、干ばつといった９７００件以上の異常気象による被害について、ベルギーの災害疫学研究センターや世界銀行、国際通貨基金が公表したデータを基に算出した。国・地域