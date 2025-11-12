俳優で歌手の森崎ウィン（35）が12日、東京・渋谷公会堂で、シティーポップの名曲を集めたライブ「City Pop Live」に出演した。武部聡志氏（68）が総合プロデュースを務めた。シティーポップの魅力について「日本といえばシティーポップ。日本を代表するジャンルで、若い人にも多くの影響を与えている」と話し、山下達郎の「RIDE ON TIME」、久保田利伸の「Missing」などを披露した。そして「リアルで聞いていなくても、メディアを