歌舞伎俳優尾上松也（40）が競泳女子の池江璃花子（25）を“キャンドルの世界”へ勧誘した。12日、都内で行われた「SUITS OF THE YEAR 2025」授賞式に出席。尾上が「アート＆カルチャー」部門、池江が「スポーツ部門」でそれぞれ受賞して登壇した。尾上はコロナ禍をきっかけにキャンドルにハマり、ショップ通いを続けた結果、日本キャンドル協会のスタッフと出会ったといい「仲良くなって、今キャンドル協会の理事やっています」と