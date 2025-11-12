歌舞伎俳優尾上松也（40）が映画「国宝」の大ヒットを喜んだ。12日、都内で行われた「SUITS OF THE YEAR 2025」授賞式に出席。「アート＆カルチャー」部門を受賞した。「ビジネス部門」で「国宝」配給元の東宝の松岡宏泰社長が受賞しており、共に立った壇上で「素晴らしい映画をつくってくださったので。歌舞伎座の方も盛り上がっていると聞いております」と笑顔。映画は興行収入170億円を突破しており、松岡社長も「こんなにヒッ