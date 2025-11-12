２０１７年ミス青学ＧＰでモデルの今井美桜が１２日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装姿を公開した。今井はインスタグラムを更新し、出演番組についてコメントすると、ピッタリとしたシルエットのピンクニット姿をアップ。この投稿には「可愛いさ最強ですねぇ〜」「お洒落で大人可愛いくて素敵です」「いつもいつもかわいすぎだよ」「いつも見てます応援してます」「デザインとお色可愛いくて、お洒落で大人可愛いくて素敵