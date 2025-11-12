義足を製作して納品したと装い、現金およそ480万円をだまし取ったとして、鹿児島市の49歳の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは鹿児島市の清掃員、北一成容疑者（49）です。 鹿児島中央警察署によりますと、北容疑者は医療用装具などの製造会社を経営していた2022年に、客に義足を製作して納品したように装い、義肢等補装具費支給制度を利用して、鹿児島労働局に購入費用の支給を申請して、現金およそ480万円をだま