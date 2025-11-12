上田市では地元の保育園児が高速道路のインター近くでリンゴの収穫を体験しました。日の光を浴びて鮮やかに色づいたリンゴ。園児は「とれたー。デカっ！」上信越道・上田菅平インター近くにあるリンゴ園で収穫を体験したのは上田市の神科第一保育園の年長園児26人です。これはNEXCO東日本が企画したもので、園児たちは職員に抱っこしてもらいながら、赤く実った「ふじ」などを収穫しました。大きなリンゴを手に