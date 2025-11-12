米３０年固定金利は６．３４％、住宅ローン申請指数は＋０．６％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．３４％と前回の６．３１％から小幅に上昇。住宅ローン申請指数は＋０．６％と前回の－１．９％から上昇に転じた。購入指数は１６３．３から１７２．７に上昇。借り換え指数は１２９０．８から１２４７．５に低下した。 USD/JPY154.79EUR/USD1.1577EUR/JPY179.22