ドル円１５４．７５近辺、ユーロドル１．１５８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は154.75近辺、ユーロドルは1.1580近辺で推移している。ドル円はロンドン午前に154.91レベルまで買われ、155円に迫った。しかし、大台には乗せ切れずに154円台後半で落ち着いた取引となっている。 ユーロドルは本日これまでの1.1565から1.1588までの狭いレンジ内で引き続き推移している。 米株先物