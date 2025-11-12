ドジャースの優勝で幕を閉じたメジャーリーグでは、いま様々な表彰が行われています。注目は、4度目のMVP受賞が注目される大谷翔平選手、さらに山本投手の受賞はなるのでしょうか？【写真を見る】メジャーに挑戦する5人の“侍” 契約年数は山本投手 日本人初「サイ・ヤング賞」受賞の可能性は？ 大谷選手は“満票”MVPなるか高柳光希キャスター：2025年も注目なのが、14日に発表されるナ・リーグのMVPです。大谷翔平選手