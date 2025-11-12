11月12日にTOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第10節が行われ、アルバルク東京と宇都宮ブレックスが対戦した。 A東京はテーブス海が4試合連続で欠場。大倉颯太、小酒部泰暉、安藤周人、ライアン・ロシター、セバスチャン・サイズが先発に名を連ねた。 宇都宮はD.J・ニュービル、比江島慎、高島紳司、アイザック・フォトゥ、ギャビン・エドワーズがスタ&