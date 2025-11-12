きょう（12日）午後7時20分ごろ、岡山県玉野市長尾で、路線バスに軽乗用車が追突する事故がありました。この事故で、バスの乗客の女性1人と軽乗用車を運転していた男性1人が救急搬送されています。 【地図を見る】事故があった場所は きょう午後7時20分ごろ、玉野市長尾の県道427号槌ケ原日比線で、「バスと車が事故をしている」という旨の通報が警察にありました（【画像①】は事故現場の地図）。 警察によりますと、暮石