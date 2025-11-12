2018年9月の森保ジャパン発足以降、日本代表最多の69試合に出場し、同じく最多の25ゴールを重ねてきたMF南野拓実(モナコ)。北中米W杯に向けたテストマッチでも信頼の起用が続く中、チームが直面する課題を正面から受け止めながら、14日に控えるガーナ戦の位置付けを示した。「(10月は)ブラジルに勝ったけど、パラグアイのような相手には勝ち切れていない。ガーナは同じくらいのレベルで良い試合になるだろうし、ブラジル戦とはま