欧州移籍が発表されたのは今年6月9日。そこから半年を経たずして日本代表に初めて招集された。MF北野颯太(ザルツブルク)は「最初は候補に入っているという連絡でまずびっくりした。選ばれたときはすごく嬉しかった。想像していなかった」と率直な思いを語った。セレッソ大阪の育成組織で育った北野は、2020年のとき高校1年生でC大阪U-23の試合に出場。柿谷曜一朗氏の16歳10か月を更新するクラブ史上最年少の16歳2か月12日で公