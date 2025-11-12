10月シリーズは左足の張りを訴えて別メニュー調整が続き、合宿中に無念の途中離脱。日本代表FW前田大然(セルティック)は「前回はプレーできず、今回も逃しちゃうと、次は3月。どうしてもこのシリーズに来たかったし、しっかり自分のプレー、自分の良さを生み出していかないとダメだと思っている」と並々ならぬ意欲を示した。10月の代表活動は合流当初から連日の別メニュー。1試合目のパラグアイ戦こそベンチ入りしたが、2試合