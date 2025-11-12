「楽園に迷い込む」――DIVが掲げた最新シングル『Lost in Paradise』のタイトルを冠したワンマンライヴが、2025年11月6日、東京・Zepp Shinjukuにて開催された。再始動から2年、もはや“再結成”という言葉は似合わない。完全に「現在進行形のバンド」として進化を続けるDIVが見せたのは、華やかでありながらも芯のある「本能のステージ」だった。◆DIV 画像ライヴは、CHISA（Vo）が新たに作曲した登場SEから幕を開けた。テーマは