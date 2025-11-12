星野源が、11月14日に配信リリースするニューシングル「いきどまり」のMVティザー映像を公開した。あわせて同曲のMVが14日21時よりYouTubeにて公開されることも発表された。◆星野源 動画本楽曲は、映画『平場の月』の主題歌として書き下ろされたもの。5月にリリースされたアルバム『Gen』以来の新曲となる「いきどまり」は、映画の予告編公開とともに話題を呼んでいる。未だ曲の全体像は明らかにされていないが、ソウルフルで胸を