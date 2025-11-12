XinUが、最新EP『XinU EP #04』をキングレコードのHEROIC LINEよりCDと配信の2形態で本日リリースした。◆XinU 動画EPとしてはメジャー初、通算4枚目で、ソングライターには8月にXinU主催イベント＜Collective＞にも出演したMichael Kanekoをはじめ、グソクムズ・中島雄士、XinUの音楽を初期から支えるM-Swiftが参加。そしてフィーチャリングにはAile The Shotaを迎え、これまで築き上げてきた“XinU Music Collective”の世界観の