V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の長野GaRonsは12日（水）、セッターの石川愛礼（20）との契約を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 岩手県出身の石川は、金ヶ崎中学校時代に全日本中学生バレーボール選抜にも選ばれた経験を持つ。その後一関修紅高校を経て日本体育大学に在学中の3年生で、身長は177cmだ。 ここまでVリーグ男子で1勝5敗と苦しんでいる長野GR。新たな司令塔の獲得で流れ