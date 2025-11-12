Hey! Say! JUMPが、11月26日にリリースするアルバム『S say』の収録曲全曲の試聴音源・本作を彩る作家陣の情報を公開した。本アルバムは、リード曲「Symphony」、「メロリ」、ハロウィンデジタルシングル「GHOST」、そして2025年リリースの「encore」をはじめとした、シンフォニックで上質な楽曲やコンセプチュアルな楽曲など、全11曲が収録されている。以下、楽曲の詳細となる。◆◆◆◆アルバム全収録曲・作家