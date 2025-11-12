神奈川県警（資料写真）暴走族の存続や暴走行為を容認する見返りに現金を受け取ったとして、神奈川県警交通捜査課と鶴見署は１２日、県暴走族追放条例違反の疑いで、横浜市鶴見区上末吉３丁目、自称映像クリエイターの男（４６）と川崎市宮前区東有馬２丁目、自称無職の男（４３）を逮捕した。同課によると、自称映像クリエイターの男は横浜、川崎市を活動拠点とする暴走族グループ「川崎宮軍団」のリーダー。グループは２０１