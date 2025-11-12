俳優で歌手の中川晃教（43）が12日、東京・渋谷公会堂で、シティーポップの名曲を集めたライブ「City Pop Live」に出演した。武部聡志氏（68）が総合プロデュースを務めた。ソロコーナーのトップバッターとして大滝詠一の「君は天然色」を歌唱。「大滝さんは岩手県出身で僕の父も東北出身。一気に親近感が生まれました」とフレンドリーなトークを交えつつ、爆発的なボーカル力で客席を酔わせた。その後に徳永英明の「Rainy Blue」