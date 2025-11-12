７月に結婚を発表した女優・川口葵が美脚をあらわにしたコーディネートを披露し、話題となっている。１２日にインスタグラムで「寒い季節でもアサイーボウル食べたくなる」とつづり、食器を手にしたグレーのジャケットを羽織り、脚を“露出”したショットをアップ。この投稿には「今日も素敵でかわいい」「脚寒くないん？」「めっちゃかわいい」「超〜かわいい」「今日も可愛いね大好き」などのコメントが寄せられている。