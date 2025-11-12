今年の皐月賞馬で、前走の天皇賞・秋で２着だったミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）への招待を受けたが、辞退することが１１月１２日、分かった。サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。現在は滋賀・ノーザンファームしがらきに放牧に出ている。今後の予定については、もうしばらく様子を見て慎重