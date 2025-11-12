朝の光を浴びて赤やオレンジ色に染まる木々。岡谷市長地の出早公園です。園内ではおよそ600本の「オオモミジ」や「イロハモミジ」などが紅葉し、見頃を迎えています。地元の人によりますと、今年の紅葉は夏の暑さの影響で例年と比べて1週間ほど遅れ気味でしたが、11月に入り一気に色づきが進んだということです。園内には秋に花が開く「ジュウガツザクラ」も咲き、紅葉との競演を楽しむことができます。また、地面に落ちたモミジの