ºòÇ¯12·î¤Ë°ß¤¬¤ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢º£Ç¯8·î¤Ë´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¡¼¡×¤Î°ËÆ£À¯¿Ã¡Ê35¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æþ±¡7ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡ÖÆþ±¡7ÆüÌÜ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö°ÛÊÑ¤¬³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤éÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤Æ¼£ÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Ê¡°æ¤Ë