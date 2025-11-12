11月10日、3人組アイドルグループ・NEWSの小山慶一郎がInstagramを更新。11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されたKAT-TUNの解散後ライブ『Break the KAT-TUN』での一幕を投稿し、大きな反響を呼んでいる。【写真】小山慶一郎が撮ったKAT-TUN“奇跡の4ショット”元メンバー田口は高熱でダウンKATｰTUNは2006年『Real Face』でCDデビュー。今年3月にグループが解散して以来、初のファンとの再会の場となり、“解散後ライ