アメリカ・カリフォルニア州で目撃されたのは、高さ60メートルを超える断崖に取り残された1匹の犬。緊迫する救出作業の一部始終です。ロープをつかみながら慎重に崖を下りていく消防の救助隊員。上では仲間たちが固唾をのんで見守ります。犬は岩肌の隅で身をすくめるように立ち尽くしていました。隊員は上に合図を送り、ハーネスを首輪に装着。引き上げが始まりますが、約18kgの犬を抱きかかえ崖に足をかけようとするも、足場が悪