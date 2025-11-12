11月11日、辻希美がInstagramを更新した。【写真】次女の出産前に撮影した幸せファミリーSHOTも公開辻は、自身のInstagramアカウントにて、「ヒカキンさんから辛みそきん届きましたぁぁぁ」「みそきんから新みそきん、そして辛みそきん…」と綴り、HIKAKINから贈られたという3種類の“みそきん”の大きな容器と撮影した、三男との2ショットなどを公開。続けて、「いつもありがとうございます」「美味しく頂きます」とHIKAKINに感謝