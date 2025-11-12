プロレスラー・ジャガー横田（64）が12日までに公式YouTubeチャンネルを更新。プロレスラーとして“再デビュー”したフワちゃんについて語る場面があった。視聴者から「フワちゃんはスターダムに入ったんですね。ジャガーさんといつか試合するのかな?」といった質問が寄せられた。これにジャガーは「絶対しないと思います」と即答。「それは向こうが望まないと思います。（ジャガーに）殺されると思うでしょ」と“格のちがい