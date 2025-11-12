「ぺこぱ」松陰寺太勇（41）が12日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。これまでに従事したアルバイトについて語った。松陰寺は「葬儀屋さんですね。お葬式で祭壇をお花屋さんと作ったりとか、お花を棺に入れる時にお盆に乗せて配ったりとか」と、かつて葬儀屋のアルバイトをしていたと告白。日給1万2000円が支給されていたという。葬儀屋には「病院の宿直業務」があるといい、「お