ISPE戦の前半、先制ゴールを決め喜ぶ日テレ東京Vのタン（右）＝ヤンゴン（（C）AFC）サッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）は12日、ミャンマーのヤンゴンで行われ、1次リーグC組の日テレ東京VはISPE（ミャンマー）に1―0で競り勝ち、初戦から2連勝とした。前半にタンが挙げた1点を守り切った。（共同）