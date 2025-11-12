大相撲11月場所は4日目。木曽郡上松町出身、御嶽海の結果です。11日、今場所、初白星を挙げた西の前頭十三枚目、御嶽海。12日は東の前頭十三枚目、豪ノ山と対戦し押し出しで敗れました。これで1勝3敗。13日は東の前頭十六枚目、欧勝海との一番です。