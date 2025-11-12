Ｊ１の神戸は１２日、神戸市内のグラウンドで１時間練習を公開した。天皇杯準決勝・広島戦（パナスタ）が１６日に控える。ＦＷ大迫勇也はこの日別メニュー調整。ＭＦエリキも負傷で不在が続いており、出場も期待されるＦＷ小松蓮は「自分が出た時に何を成せるかが大事。とにかく普段の練習、ピッチ外の部分でも準備したい」と、静かに闘志を燃やした。外見も心機一転…ではなく「ベスト」な状態に戻した。髪色を爽やかな金に変