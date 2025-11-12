◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月１２日、美浦トレセンフェアエールング（牝５歳、美浦・和田正一郎厩舎、父ゴールドシップ）は美浦・坂路で調整。輸送を控えた最終追い切りということもあり、５３秒３―１３秒０と軽めの時計だったが、和田正一郎調教師は「前走も同じですけれども、競馬に向けて余力を残してと言うところと、あまりテンションを上げすぎない