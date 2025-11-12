元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサーが、クリスマス感あふれるショットを公開した。１２日にインスタグラムを更新し、「ロケの合間にジンジャーブレッドラテを飲んでいたら、なんだか急にクリスマス感今日からクリスマスソングを聴きまくることにします〜〜皆さんが好きな曲はなんですか？」とつづり、緑のニット姿で飲み物を手にしたショットを披露。この投稿には「とてもかわいいですお姫様みたい大好き