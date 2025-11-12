将棋の藤井聡太六冠は11月12日、将棋界最高峰の「竜王戦」の第4局にタイトル防衛をかけて臨んでいます。将棋界最高峰と言われる竜王戦七番勝負の第4局は12日、京都競馬場で始まり、ここまで藤井六冠(23)が3連勝と、史上3人目となる「永世竜王」の資格に王手をかけています。挑戦者の佐々木勇気八段(31)は、初のタイトル獲得に向けて1勝を返したいところで、1日目は本命の角換わりの戦型となり、主導権争いが続くなか佐々木八